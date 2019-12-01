В Екатеринбурге затруднено движение из-за ДТП на Московской

17:39 | 6.12.2019

Фото: читатель e1.ru

В Екатеринбурге на улице Московской столкнулись две легковых машины и полностью перекрыли проезжую часть. Автомобильное движение затруднено со стороны Вторчермета по направлению к центру города.



ДТП произошло еще в 14:00, однако автомобили до сих пор не растащили. Водителям приходится кое-как объезжать легковушки. Данных о пострадавших пока что нет.



Добавим, что ГИБДД Екатеринбурга ведет активную борьбу с авариями на перекрестках. Так, до 2024 года на самых важных пересечениях улиц планируют поставить комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»