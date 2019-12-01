Мэрия Алапаевска дождалась холодов, чтобы потратить деньги из резервного фонда правительства на строительство теплотрассы

17:39 | 6.12.2019

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» объявило электронный аукцион на проведение работ по строительству сетей теплоснабжения от котельной Алапаевской городской больницы (ул.Толмачева,12Д) к жилым домам по ул.Толмачева и К.Либкнехта. Речь идет о той самое теплотрассе, которую изначально мэрия хотела строить через введение режима ЧС без проведения торгов (главой города Сайгидом Билаловым был даже подписан соответствующий документ). После прокурорского предостережения администрация не решилась на рискованный шаг, объявив аукцион.



На строительство теплотрассы выделено 21 миллион 667 тысяч рублей (средства из резервного фонда Правительства Свердловской области). Еще 1 августа их поручил выделить муниципалитету губернатор Евгений Куйвашев, но администрация города промедлила с их освоением. Как сообщал ранее Департамент информационной политики Свердловской области, «реализация проекта позволит отказаться от использования старой изношенной угольной котельной и своевременно дать тепло в дома горожан».



В этом году новую теплотрассу построить уже не удастся – закупочные процедуры только начались, итоги аукциона подведут 16 декабря. Работы необходимо выполнить до 15 июля 2020 года.



Напомним, что 14 ноября состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации администрации Алапаевска, на котором было объявлено, что здание котельной, расположенной на площадке «Радиозавода» по улице Колногорова, от которой котельной отапливается 6 многоквартирных домов (в них проживает около 300 человек) и один объект социального назначения, является аварийным. Проводимые ранее мероприятия по ремонту здания должного эффекта не дали, оно продолжает разрушаться. Поэтому было принято решение подвести теплотрассу от другой котельной.

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