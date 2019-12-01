В Екатеринбурге назначен новый директор парка Маяковского

17:01 | 6.12.2019

Фото: Facebook Екатерины Кейльман

В столице Урала наконец назначили нового директора ЦПКиО имени Маяковского. Как сообщает ЕАН, руководителем парка станет Екатерина Кейльман.



Напомним, что бывшему директору «Телеклуба» Екатерине Кейльман предложили занять руководительную должность еще в октябре. Однако Екатерина заявила, что официального предложения ей не поступало, а вот идея нравится. Через несколько дней в девелоперской компании «Clever Park», которая должна стать соинвестором апгрейда парка, заявили, что Кейльман – лучшая кандидатура на пост директора ЦПКиО.



Добавим, что назначение нового директора откладывалось несколько раз. Последний раз официально в мэрии сообщали, что руководитель должен быть назначен до середины декабря.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»