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16:32 | 6.12.2019
Фото: ОТВ
Прокуратура запросила 9 лет колонии для Марины Мартемьяновой, переехавшей двух девушек в Белоярском
Государственный обвинитель в ходе рассмотрения в Белоярском районном суде суде уголовного дела представил доказательства того, что в ночное время 6 апреля 2019 года обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ее автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где водитель допустила наезд на двух девушек пешеходов, 2001 г.р.
С целью скрыть дорожно-транспортное происшествие обвиняемая на своем транспортном средстве развернулась и поехала в обратном направлении. Желая наступления смерти пострадавшим, Марина Мартемьянова совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку, при этом совершить наезд на вторую потерпевшую не смогла, поскольку та находилась на обочине на безопасном расстоянии. После этого обвиняемая скрылась места происшествия.
В результате преступления одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – вред здоровью средней тяжести.
Прокуратура поддержала предъявленное обвинение в полном объеме.
Государственный обвинитель также просил суд в полном объеме удовлетворить исковые требования потерпевших как по возмещению имущественного ущерба (затраты на лекарства и иное), а также морального вреда.
Судебные прения продолжатся 11 декабря.
© «Вечерние ведомости»
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