В Екатеринбурге закроют движение транспорта еще по одной улице

16:06 | 6.12.2019

ООО «ЖБИ 2020» закрывает в Екатеринбурге движение транспорта по улице Кунарской от дома №3. Ограничение будут действовать с 11 по 25 декабря.



Движение на данном участке закрывается из-за проведения плановых работ по ремонту теплотрассы. Это необходимо для повышения надёжности теплоснабжения в зимний период.



Закрытый участок можно будет объехать по улицам Расточная – Билимбаевская или Кишиневская – Техническая. Водителям следует обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»