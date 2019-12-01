Новости дня
15:47 | 6.12.2019
Дело замглавы свердловского СУ СКР Михаила Бусылко грозит завершением карьеры руководителю прокуратуры области
Напомним, Бусылко был задержан 29 ноября. Чуть ранее сотрудниками 4 Управления СУ СК России совместно с сотрудниками ФСБ России по Свердловской области был задержан посредник в передаче денег Бусылко - адвокат Владислав Вострецов, ранее возглавлявший следственный отдел по Верхней Пышме.
По версии следствия, за 1,8 миллиона рублей Бусылко обещал отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении коммерсанта, подполковника полиции в отставке Александра Пядышева, который являясь номинальным владельцем «Металлургический завод имени И.П. Бардина», расположенным в Сысерти, решил стать его «настоящим» собственником. Непосредственный владелец активов обратился в правоохранительные органы, но вскоре после возбуждения, дело было закрыто.
Именно это закрытое дело и пытался возобновить через адвоката Вострецова, а тот в свою очередь через Бусылко, истинный владелец завода. Чуличков же это постановление (о возобновлении) принимал, о чем после задержания сообщил Бусылко. Кстати, о методах «работы» бывшего начальника Управления делопроизводства и режима ГУ МВД по Свердловской области Пядышева Александра Викторовича, «Вечерние ведомости» писали ранее (читать здесь).
1 декабря суд отправил Бусылко и Вострецова под домашний арест. Накануне, 5 декабря, прошли обыски по месту службы и в квартире Чуличкова. Сегодня в суде будет решаться вопрос о мере пресечения. По версии источников «Уралинформбюро», Чуличкова мог «прикрывать» его непосредственный начальник – глава областной прокуратуры Сергей Охлопков, но это не более чем предположение.
Тем временем, заместитель прокурора области Дмитрий Чуличков отстранён от исполнения служебных обязанностей Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой.
«Под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены мероприятия, связанные с возбуждением уголовного дела о получении незаконного денежного вознаграждения в размере около 1,8 млн рублей сотрудником органов предварительного следствия в Свердловской области при участии круга иных лиц. В связи с этим на основании имеющихся данных Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой принято решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ и уточняется, что от исполнения служебных обязанностей он отстранён.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:26 | 6.12.2019
Минстрой Прикамья отметил низкие темпы устранения замечаний в проблемном доме для детей-сирот в Добрянке
19:22 | 6.12.2019
В Прикамье за год более 20 тысяч талантливых детей приняли участие в образовательных и концертных программах
19:21 | 6.12.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшие музейные проекты года
18:36 | 6.12.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта открывается первый социальный кинозал
18:31 | 6.12.2019
В новую детскую поликлинику в Свердловском районе Перми поставят УЗИ-аппараты экспертного класса
18:21 | 6.12.2019
В Прикамье разработают механизмы комплексной поддержки НТИ-стартапов
18:17 | 6.12.2019
На всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Екатеринбург приехали более трехсот спортсменов
17:39 | 6.12.2019
В Екатеринбурге затруднено движение из-за ДТП на Московской
17:39 | 6.12.2019
Мэрия Алапаевска дождалась холодов, чтобы потратить деньги из резервного фонда правительства на строительство теплотрассы
17:11 | 6.12.2019
В ДТП на дороге соединяющей Ревду с СУМЗ погиб мужчина
17:01 | 6.12.2019
В Екатеринбурге назначен новый директор парка Маяковского
16:32 | 6.12.2019
Прокуратура запросила 9 лет колонии для Марины Мартемьяновой, переехавшей двух девушек в Белоярском
16:06 | 6.12.2019
В Екатеринбурге закроют движение транспорта еще по одной улице
15:47 | 6.12.2019
Дело замглавы свердловского СУ СКР Михаила Бусылко грозит завершением карьеры руководителю прокуратуры области
15:35 | 6.12.2019
В столице Урала закроют движение от Космонавтов до Берёзовой
14:56 | 6.12.2019
Конкурс на замещение должности директора Пермской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек признан несостоявшимся
14:32 | 6.12.2019
Природоохранная прокуратура через суд добилась признания незаконной рубки леса в Белоярке
14:14 | 6.12.2019
В Перми пройдут соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов
14:08 | 6.12.2019
В Екатеринбурге число смертей в ДТП сократят посредством установления камер видеофиксации
13:47 | 6.12.2019
Генподрядчик: «Мы наверстаем отставание по строительству моста через Чусовую в 2020 году»
13:37 | 6.12.2019
Власти Екатеринбурга рассказали, как продвигается строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы
12:20 | 6.12.2019
Архитектурное сообщество и власти Перми обсудили вопрос остекления балконов на Комсомольском проспекте
12:14 | 6.12.2019
Пермский край представил собственные решения по формированию и выращиванию технологических лидеров
12:11 | 6.12.2019
В Сысерти появится новый ледовый дворец