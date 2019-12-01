В столице Урала закроют движение от Космонавтов до Берёзовой

15:35 | 6.12.2019

Фото: life-list.ru

В Екатеринбурге с 7 декабря закроют транспортное движение на участке от проспекта Космонавтов до улицы Берёзовой, 30. Об этом рассказали в мэрии города.



Ограничения будут действовать до 27 декабря. Как сообщили в администрации, закрытие дороги необходимо для реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии между столицей Урала и Верхней Пышмой. После окончания работ элементы нарушенного благоустройства восстановят.



Напомним, что движение трамваев по новой линии планируют запустить к концу 2020 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»