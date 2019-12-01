Суд Екатеринбурга оставил виновника смертельной аварии на Малышева в СИЗО

15:03 | 6.12.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня, 6 декабря, Ленинский районный суд выбрал меру пресечения в отношении Владимира Васильева. Он обвиняется в смертельной аварии, которая произошла на перекрестке Малышева – Московская утром 4 августа. Погибли два молодых человека 25 и 26 лет.



Защита обвиняемого подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. На заседание пришла мать Васильева, а вот отец – силовик Росгвардии, который, возможно, сдал анализ мочи за сына, в суде так и не появился.



Судья отклонила ходатайство защиты и приняла решение продлить содержание 23-летнего обвиняемого в СИЗО до 12 февраля следующего года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»