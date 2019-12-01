Природоохранная прокуратура через суд добилась признания незаконной рубки леса в Белоярке

14:32 | 6.12.2019

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление Свердловского межрайонного природоохранного прокурора о признании деятельности по сносу деревьев незаконной и запрета на проведения работ на участке в районе деревни Рассоха в Белоярском городском округе. Этим летом в трех километрах от населенного пункта было вырублено деревьев объемом около 2,1 тыс. куб.м. Ответчиками по иску проходили собственники земельного участка – Алексей Буц и Ирина Бутакова (супруга белоярского депутата).



Отметим, что на следующей неделе в Белоярском районном суде состоится заседание по иску Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области об оспаривании зарегистрированных прав на земельный участок (площадью 74,7 гектара), где проводилась вырубка. Кроме этого, на рассмотрении находится иск о взыскании ущерба, причиненного в результате рубки лесных насаждений на общую сумму 49 миллионов 432 тысячи рублей.

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