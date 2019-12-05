Власти Екатеринбурга рассказали, как продвигается строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы

13:37 | 6.12.2019

Власти Екатеринбурга рассказали, на какой стадии строительства находится трамвайная ветка между уральской столицей и Верхней Пышмой. Пустить трамваи по новой линии планируют пустить к концу 2020 года.



Сейчас уже выполнена просека, а в ней идёт посыпка земляного полотна. Кроме того, уже заканчивают сносить объекты, попадающие в зону строительства путей.



Напомним, что новая линия пройдет от кольца на Эльмаше в Екатеринбурге по улицам Фрезеровщиков и Шефской, а также по вновь построенным Меридиональной-1, Ново-Садовой, Меридиональной-2, широкой Северной и вдоль проспекта Космонавтов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»