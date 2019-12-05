Сводный отряд свердловской полиции вернулся из командировки на Северном Кавказе

Сегодня утром с Северного Кавказа в Екатеринбург прибыл эшелон с бойцами сводного отряда полиции Свердловской области численностью более ста человек. Представители МВД находились в полугодовой служебной командировке, где оказывали помощь в поддержании правопорядка и стабильности в регионе. Личный состав вернулся без потерь, сообщил глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.Встречал пассажирский поезд с коллегами заместитель начальника управления Владимир Миронов, а также родные и близкие.В течение шести месяцев руководил оперативной группой начальник ОВД Красноуфимска полковник полиции Николай Колчанов. Из длительной командировки домой прибыли и три служебно-розыскных собаки - Азарт, Дея и Зевс.Как сообщил полковник Горелых, после непродолжительной передышки личный состав вновь приступит к работе по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Наиболее отличившиеся будут поощрены. Тем временем, на расстоянии порядка двух тысяч километров от Екатеринбурга продолжает нести службу недавно сформированный новый отряд сотрудников ОВД Свердловской области.