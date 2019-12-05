СКР проводит проверку в Североуральске по факту нападения собак на мужчину

13:08 | 6.12.2019

Фото: 123ru.net

Следственный комитет России организовал доследовенную проверку в Североуральске. Решение было принято после сообщения о нападении собак на мужчину.



По данным следователей, мужчина спасался от своры собак, гнавшихся за ним, упал на проезжую часть и только по счастливой случайности не попал под колеса автомобилей.



Кроме того, на видео происшествия заметно, что после нападения на мужчину стая собак переключила внимание на проходившую рядом женщину с детской коляской.



В ходе проверки следователи СКР выясняют все обстоятельства происшествия. Планируется истребовать документацию о работе муниципальных служб по отлову бездомных животных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»