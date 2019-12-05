Новости дня
13:08 | 6.12.2019
Фото: 123ru.net
СКР проводит проверку в Североуральске по факту нападения собак на мужчину
По данным следователей, мужчина спасался от своры собак, гнавшихся за ним, упал на проезжую часть и только по счастливой случайности не попал под колеса автомобилей.
Кроме того, на видео происшествия заметно, что после нападения на мужчину стая собак переключила внимание на проходившую рядом женщину с детской коляской.
В ходе проверки следователи СКР выясняют все обстоятельства происшествия. Планируется истребовать документацию о работе муниципальных служб по отлову бездомных животных.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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