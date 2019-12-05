Новости дня
12:11 | 6.12.2019
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Сысерти появится новый ледовый дворец
В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава Сысертского района Дмитрий Нисковских.
Также на церемонии присутствовали и воспитанники местного хоккейного клуба «Русь», тренировки которых на сегодняшний день проходят в СК «Курганово», расположенном в 63 км от Сысерти.
«Мы все вместе стали ближе на шаг к тому, чтобы как можно больше людей увлечь здоровым образом жизни. Это знаковое событие для всех любителей спорта. Я радуюсь вместе с вами, ребята, потому что новые условия в дальнейшем позволят вам меряться силами не только со сверстниками из своего городского округа, но и выступать на первенстве области. Уже через год я рассчитываю забросить шайбу не в котлован, а в ворота!», - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
C началом строительства Ледовой арены всех собравшихся поздравил и гендиректор УГМК, президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын: «Мы продолжаем большое серьезное дело – создаем достойные условия для занятий спортом. Я поздравляю ребят с сегодняшним событием, которое даст им новые возможности. Вы - наше будущее и надежда. Ждем вас в нашем хоккейном клубе «Автомобилист».
Согласно проекту, общая площадь ледовой арены составит порядка 4,8 тыс. кв.м. В здании будет расположен крытый зал катка с трибунами на 250 зрителей, спортивный зал, раздевалки и душевые, а также блок административно-бытовых помещений. Новый спортивный объект позволит местным жителям систематически заниматься такими видами спорта как, хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол.
Ранее в рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией были построены и введены в эксплуатацию хоккейные арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме (большая и малая), Кушве и Красноуральске. В ближайшее время искусственный лед появится в Сухом Логу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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