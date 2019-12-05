Сотрудники свердловской полиции начнут прочесывать леса в поисках заготовщиков новогодних елей

11:40 | 6.12.2019

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области с 13 декабря, в предновогодний период усиливает режим охраны хвойных лесов. Для обеспечения контроля за организациями и частными лицами, осуществляющими заготовку и перевозку новогодних елей, будут работать стационарные посты, а также мобильные группы, в состав которых войдут государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции.



Административный штраф за незаконную заготовку новогодних елей составляет от 3 до 4 тысяч рублей на граждан, от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, а на юридическое лицо – от 200 до 300 тысяч рублей.



Напоминаем, что оплата административного штрафа не освобождает от возмещения ущерба, причиненного лесам. Если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).



Чтобы не причинять ущерба лесам, за новогодней елью к празднику граждане могут обращаться в ближайшее от места проживания лесничество. Разрешения на заготовку новогодних елей лесничества Свердловской области начинают выдавать с 16 декабря.



Если действовать через лесничество, то стоимость 1 ели составит: до 1 метра – 47 рублей 72 копейки, до 2 метров – 95 рублей 45 копеек, до 3 метров – 143 рубля 19 копеек, до 4 метров –190 рублей 91 копейка, свыше 4 метров – 238 рублей 63 копейки.

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