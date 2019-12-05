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11:19 | 6.12.2019
Екатеринбургский водоканал уличили в загрязнении реки Исеть
В ходе надзорных мероприятий установлено, что МУП «Водоканал» г. Екатеринбург, ПАО «Уралхиммаш» при эксплуатации очистных сооружений допускают сброс сточных вод в реку Исеть с превышениями нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ПАО «Уралхиммаш» осуществлены текущие ремонтные работы оборудования очистных сооружений. По результатам повторного отбора проб сточной воды превышений нормативов загрязняющих веществ не установлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
ЕМУП «Водоканал» конкретных и действенных мер, направленных на обеспечение нормативной степени очистки сточных вод не принял, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на предприятие, а также администрацию г. Екатеринбурга, как собственника очистных сооружений, обязанности обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Исеть с Южной аэрационной станции.
Кроме того, по результатам рассмотрения Уральским Межрегиональным Управлением Росприроднадзора постановлений прокурора о возбуждении дел об административных правонарушениях МУП «Водоканал», ПАО «Уралхиммаш», а также должностные лица предприятий привлечены к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов. Им назначены наказания в виде штрафов в общем размере 400 тыс. рублей.
Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой проведены аналогичные проверки в отношении муниципальных унитарных предприятий, эксплуатирующих очистные сооружений в Березовском и Первоуральске, в ходе которых установлено, что они находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают надлежащую очистку сбрасываемых в водные объекты сточных вод.
© «Вечерние ведомости»
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