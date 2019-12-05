Опасный сувенир: кольцовские таможенники обнаружили кастет в багаже из Турции

11:15 | 6.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники при проверке рейса «Анталья-Екатеринбург» обнаружили в багаже одного из пассажиров кастет. Мужчина объяснил, что купил его в качестве сувенира в одном из магазинов Аланьи за 4 доллара. О том, что этот предмет запрещен к перемещению через границу, он не знал, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Таможенники отправили кастет на экспертизу, которая и установила, что это не просто сувенир, а холодное оружие.



«Кастет попадает под категорию холодного оружия ударно-дробящего типа. По закону на территории России его оборот запрещен. Чтобы по незнанию не купить такое оружие в качестве сувенира, перед поездкой за границу следует ознакомиться с таможенными правилами», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).



Кастет изъяли, а мужчину ждет административный штраф.

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