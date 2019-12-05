Новости дня
10:59 | 6.12.2019
Облачно и снег: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на выходные
Так, сегодня, 6 декабря, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, снег, местами сильный, на юге с мокрым снегом, метель. Местами гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица). Температура воздуха днём +2...+3 °С и только на востоке и севере области до -8 °С. Ветер западный 6-11м/сек , местами порывы до 23 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. Температура днём около 0 °С. Ветер западный 6-11 м/сек, с порывами до 18 м/сек.
В субботу, 7 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Местами гололедные явления, метель. Ночью температура опустится до -1...-6 °С, днём +2...-3 °С. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, ночью порывы до 20 м/сек, днем до 15 м/сек.
В столице Урала ожидается облачная с прояснениями погода, будет идти снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днём около 0 °С. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 8 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем с дождем, гололедные явления. Ночью 0...-5 °С, на крайнем севере до -8 °С, днём +2...-3 °С. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днём около 0 °С. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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