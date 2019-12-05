В Каменске-Уральском идёт подготовка к Новому году. Уже открыли несколько катков

10:28 | 6.12.2019

На центральной площади Каменска-Уральского началось строительство ледового городка. В городе уже открыли несколько катков. Кроме того, скоро стартует конкурс на лучшее праздничное оформление объектов торговли.



О ходе подготовки к Новому году рассказала мэрия. Ледовые городки в Каменске-Уральском возведут как минимум на четырёх площадках – на центральной площади, в парке Трубников, ДК «Современник» в посёлке Ленинский и ДК «Металлург» в посёлке им. Чкалова. Открытие ёлок запланировано на 30 декабря.



Катки уже заработали на стадионах «Синара» и «Энергетик». Покататься на коньках можно и на кортах «Огонёк», у школ №1, 15 и 34. Кроме того, круглый год для катания открыта «Каменск-арена».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»