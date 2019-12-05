У зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова прошли обыски

09:52 | 6.12.2019

Фото: сайт прокуратуры Свердловской области

У заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова накануне вечером прошли обыски. Его проверяют на причастность к делу о получении взятки замначальником свердловского управления СКР Михаилом Бусылко.



Следственные действия в отношении Чуличкова проводят сотрудники Четвертого следственного управления Главного следственного управления СК России.



Напомним, Михаил Бусылко подозревается в получении взятки за возобновление уголовного дела. В конце ноября заместитель руководителя регионального СК был задержан. В настоящее время он помещен под домашний арест.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»