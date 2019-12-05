127 миллионов рублей арестовали у ректора екатеринбургского ВУЗа

09:38 | 6.12.2019

Свердловский арбитражный суд наложил арест на счета и имущество ректора Уральского финансово-юридического института Владислава Назарова. Речь идет о сумме в 127,7 млн рублей.



Арест наложен в рамках процедуры банкротства института. Ранее такое требование выдвинуло ООО «Лоза», руководителем которого является бывшая жена Назарова Анжелика Виноградова. По ее мнению, ректора должны привлечь к субсидиарной ответственности по долгам УрФЮИ – 98,9 млн рублей. Большую часть этих средств университет занял у ООО «Лоза».



Напомним, в сентябре Свердловский арбитражный суд признал банкротом УрФЮИ и начал процедуру конкурсного производства сроком в шесть месяцев (до 20 марта 2020 года). К субсидиарной ответственности «Лоза» потребовала привлечь Назарова в октябре.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»