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09:27 | 6.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Екатеринбургская школа не справилась с кишечной инфекцией

В столице Урала школу №197 вновь закрыли на карантин. Она смогла проработать всего три дня.

Как рассказали родители учащихся, во вторник школа открылась в обычном режиме, но ненадолго. Причиной закрытия учебного заведения снова стала кишечная инфекция. Местному пищеблоку не удалось справиться с проблемой.

Напомним, что в конце ноября школу №197 закрыли в связи с подозрением на острую кишечную инфекцию у пяти учеников. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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