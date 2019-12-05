Екатеринбургская школа не справилась с кишечной инфекцией

09:27 | 6.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В столице Урала школу №197 вновь закрыли на карантин. Она смогла проработать всего три дня.



Как рассказали родители учащихся, во вторник школа открылась в обычном режиме, но ненадолго. Причиной закрытия учебного заведения снова стала кишечная инфекция. Местному пищеблоку не удалось справиться с проблемой.



Напомним, что в конце ноября школу №197 закрыли в связи с подозрением на острую кишечную инфекцию у пяти учеников. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»