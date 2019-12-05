Свердловский хоккей возвращается домой: «Автомобилист» встретится с рижским «Динамо»

09:13 | 6.12.2019

В предстоящую субботу, 7 декабря, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» встретит на родной арене рижское «Динамо». Начало матча в 17:00.



Команды провели 20 очных встреч, в 12 из которых преимущество осталось за «Автомобилистом». Уральцы забросили в ворота соперников 54 шайбы, а в ответ получили 45.



Напомним, свердловчане вернулись с выездной серии, где обыграли «Локомотив» со счётом 0:1, уступили «Торпедо» в овертайме со счётом 2:3 и по буллитам уступили «Сочи» – 2:1.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»