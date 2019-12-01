Власти Екатеринбурга наградили волонтеров города на торжественном приеме

19:31 | 5.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга состоялся торжественный прием по случаю Международного дня волонтера. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, на мероприятии добровольцев наградили специальными дипломами.



На приеме волонтеров поздравил заместитель мэра по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



«Екатеринбург давно – и надолго – стал точкой притяжения для самых статусных международных мероприятий, будь то спортивные, деловые или культурные события. И помощь волонтёров в этом процессе бесценна. Высокий уровень проведения чемпионатов мира по футболу и боксу, форумов "Иннопром" и GMIS-2019, Всемирного дня городов и многих других – в первую очередь, ваша заслуга. По поручению Александра Высокинского, от имени Администрации города Екатеринбурга благодарю вас за проделанную работу и поздравляю с Международным днём волонтёра!» – сказал замглавы.



Добавим, что в рамках приема награды были вручены 10 лучшим волонтерским отрядам, 30 организаторам движений, 5 превентологам и 5 наиболее отличившимся добровольцам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»