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18:56 | 5.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 600 посетителей ТЦ «Пекин»

В ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, из здания эвакуировали около 600 человек.

По словам сотрудников МЧС, в магазине горел мусор в пресс-компакторе. Пожар был потушен спустя 30 минут, никто из людей не пострадал.

На месте работали 42 человека и 11 единиц техники.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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