В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 600 посетителей ТЦ «Пекин»

18:56 | 5.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, из здания эвакуировали около 600 человек.



По словам сотрудников МЧС, в магазине горел мусор в пресс-компакторе. Пожар был потушен спустя 30 минут, никто из людей не пострадал.



На месте работали 42 человека и 11 единиц техники.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»