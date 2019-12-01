Из-за нового закона в Екатеринбурге закрылись 15 хостелов

18:21 | 5.12.2019

Фото: ru.hotels.com

В уральской столице закрыли 15 хостелов. Это связано с принятым в октябре законом о запрете размещения хостелов в жилых домах.



Теперь в уральской столице работает 67 хостелов, большая часть из которых находится в центре города. В среднем стоимость размещения составляет 500 рублей.



Добавим также, что в городе сейчас находятся 125 гостиниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»