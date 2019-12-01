Из столицы Урала вывезли более трёх тысяч тонн снега

17:59 | 5.12.2019

Ночью из Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега

Минувшей ночью с улиц Екатеринбурга вывезли 3 799 тонн снега.



Как сообщает пресс-служба города, улицы от снега чистили вручную 132 дорожных рабочих. Кроме того, в уборке снега участвовали 276 единиц спецтехники: тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины.



Работы продолжаются и днём, чтобы не мешать дорожному потоку рабочие убирают снег на тротуарах и остановках вручную.



Напомним, предыдущей ночью коммунальщики вывезли из уральской столицы 3 891 тонну снега. Кроме того, на дороги и тротуары города было высыпано 37 тонн противогололёдных материалов и 20 тонн мелкофракционного щебня.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»