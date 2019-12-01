Полицейские подсчитали ущерб от незаконной рубки леса на Среднем Урале

16:36 | 5.12.2019

В 2019 году гарнизоном свердловской полиции выявлено 196 преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), из них раскрыто – 98, установлен ущерб на сумму свыше 24 миллионов рублей, в суд для рассмотрения по существу направлено 76 уголовных дел, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



Кроме этого, составлено 73 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ («Транспортировка с нарушением требований заполнения сопроводительного документа»).



В 2019 году сотрудники УЭБиПК совместно с министерством природных ресурсов и экологии разработали межведомственный план дополнительных мер, направленных на пресечение незаконной рубки насаждений, контрабанды леса, уклонения от налогов, хищения и нецелевого использования бюджетных средств, совершаемых в данной отрасли.



Заместитель начальника ГУ МВД области генерал-майор полиции Александр Постовалов, подводя итоги проделанной работы, потребовал от подразделений гарнизона, чтобы активная работа по борьбе с черными лесорубами велась не только в рамках профилактических акций, но и в повседневной деятельности.

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