В Серове в результате ДТП погибла женщина

15:27 | 5.12.2019

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Сегодня утром в Серове на улице Кутузова в результате лобового столкновения автомобиля Cherry с микроавтобусом «Газель» погибла 34-летняя женщина, управлявшая китайской легковушкой, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.



По предварительным данным, ДТП спровоцировала сама погибшая, неожиданно выехав на полосу встречного движения. В сообщении также отмечается, что в салоне микроавтобуса находился только водитель, 63-летний мужчина. Он травм не получил.



По факту инцидента ГИБДД Серова организовала проверку. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

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