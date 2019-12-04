Около «Екатеринбург Арены» появится магазин с изделиями заключённых

14:51 | 5.12.2019

Фото: Наталья Шахова в Facebook

В центре Екатеринбурга рядом с главным стадионом на территории ИК-2 строят магазин, в котором будут продаваться изделия заключенных.



Как рассказал пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко, рядом с «Екатеринбург Ареной» будет выставочно-торговый комплекс площадью более 200 «квадратов». На первом этаже разместится магазин, в котором на начальном этапе будут продавать промышленные изделия – мебель, швейные изделия, сувениры. Всё это будут делать заключённые ИК-2.



На втором этаже планируется открыть музей, где будуь выставлены все изъятые у заключённых предметы.



Работать новый ТЦ начнет во втором квартале 2020 года. Если все сложится хорошо, то ГУФСИН может также открыть интернет-магазин с теми же изделиями.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»