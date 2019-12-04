Прокуратура выясняет, почему жители свердловского поселка живут без тепла

13:51 | 5.12.2019

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В Свердловской области прокуратура решила провести проверку и выяснить, почему жители поселка Студенческий живут без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, на теплотрассах произошел прорыв, и ресурсоснабжающая организация проводила ремонтно-восстановительные работы, в связи с чем была вырыта траншея. Однако траншея не была огорожена и освещена.



Сотрудники прокуратуры выясняют, насколько хорошо федеральное законодательство соблюдается во время работ, а так же в какие сроки эти работы выполняются.



В прокуратуре уточнили, что к надзорным мероприятиям будут также привлечены сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для проведения замеров температуры воздуха в квартирах жильцов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»