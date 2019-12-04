Рабочие, занимавшиеся ремонтом в коммунальной квартире в Екатеринбурге, украли у хозяев деньги и золото

13:21 | 5.12.2019

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В уральской столице двое строителей обчистили коммунальную квартиру на улице Мордвинской. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, они украли деньги и золотые украшения, когда занимались ремонтом.



Строители работали в квартире с 6 по 8 ноября. Жилища решили обокрасть, когда из квартиры ушли хозяева и соседи.



Обнаружив пропажу, жильцы тут же заявили в полицию. Свою вину строители полностью признали. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»