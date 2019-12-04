Первую пациентку, которую спасли с помощью ЭКМО в Свердловской области, выписали из больницы

11:09 | 5.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области из ОДКБ выписали, жизнь которой медики спасли при помощи метода экстракорпоральной мембранной оксигенации, об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.



После операции, выполненной кардиохирургами, девочку на 11 дней подключили к аппарату ЭКМО. После этого функции сердца ребенка восстановились, и из реанимации её перевели в ОДКБ.



Как рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии Константин Казанцев, у двухмесячной девочки был редкий врожденный порок, при котором левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от легочной артерии. Во время операции медики переместили левую коронарную артерию в аорту, но когда параметры аппарата искусственного кровообращения стали снижать, сердце перестало самостоятельно перекачивать кровь. Тогда девочку подключили к ЭКМО, который позволил компенсировать сердечную недостаточность.



Адаптировать ребенка к самостоятельному дыханию медикам удалось только через 25 дней. После этого девочку перевели в кардиоревматологическое отделение и продолжили её лечение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»