В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Начдива Васильева автомобиль переехал ограждение

10:37 | 5.12.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В уральской столице на перекрестке Репина - Начдива Васильева произошло ДТП с участием Lada Granta. По словам очевидцев, автомобиль пробил забор.



На фото свидетелей аварии видно, что машина переехала ограждение, проехала несколько метров по тротуару и остановилась.



Точные обстоятельства произошедшего неизвестны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»