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10:37 | 5.12.2019
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Начдива Васильева автомобиль переехал ограждение
На фото свидетелей аварии видно, что машина переехала ограждение, проехала несколько метров по тротуару и остановилась.
Точные обстоятельства произошедшего неизвестны.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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