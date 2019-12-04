Баскетболистки «УГМК» разгромили француженок из команды «Бурж Баскет»

10:06 | 5.12.2019

Фото: БК УГМК

Баскетболистки «УГМК» обыграли «Бурж Баскет» и Франции. В рамках Евролиги это уже пятая победа уральских спортсменок.



В первой четверти свердловчанки сумели обыграть соперниц на 12 очков, а во второй четверти вдвое увеличили преимущество. В третьей четверти «Бурж Баскет» сумел сократить отставание только на одно очко. В итоге уральские баскетболистки обыграли француженок на 39 очков.



Игра завершилась со счетом 86:47.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»