Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:06 | 5.12.2019

Фото: БК УГМК

Баскетболистки «УГМК» разгромили француженок из команды «Бурж Баскет»

Баскетболистки «УГМК» обыграли «Бурж Баскет» и Франции. В рамках Евролиги это уже пятая победа уральских спортсменок.

В первой четверти свердловчанки сумели обыграть соперниц на 12 очков, а во второй четверти вдвое увеличили преимущество. В третьей четверти «Бурж Баскет» сумел сократить отставание только на одно очко. В итоге уральские баскетболистки обыграли француженок на 39 очков.

Игра завершилась со счетом 86:47.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:37 | 5.12.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Начдива Васильева автомобиль переехал ограждение

10:06 | 5.12.2019
Баскетболистки «УГМК» разгромили француженок из команды «Бурж Баскет»

09:54 | 5.12.2019
В Екатеринбурге женщина выпала из окна 6 этажа

09:25 | 5.12.2019
Екатеринбуржцы смогут принять участие в рождественских чтениях на немецком и русском языках

09:09 | 5.12.2019
В Екатеринбурге автомобиль задавил лежащего на дороге мужчину

04.12.2019

22:57 | 4.12.2019
В Верхней Пышме пожарным удалось потушить серьезное возгорание рядом производственным предприятием

19:43 | 4.12.2019
Жителю Новоуральска назначили 6 лет лишения свободы за убийство сожительницы

19:35 | 4.12.2019
Власти Екатеринбурга провели беседу с бизнесменами-должниками

19:26 | 4.12.2019
В Свердловской области более 19 тысяч школьников написали итоговое сочинение

19:16 | 4.12.2019
Ведущие европейские стоматологи проведут мастер-классы для екатеринбургских врачей

18:56 | 4.12.2019
Пермяки выберут Снегурочку для новогоднего шоу на эспланаде

18:38 | 4.12.2019
Екатеринбуржцы смогут подарить подарки детям-инвалидам в раках акции «Рождественское чудо - 2020»

18:05 | 4.12.2019
Пермяк занял первое место на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

18:02 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на 78% выполнили призывное задание

17:57 | 4.12.2019
Краевые власти планируют представить к награде сотрудника Росгвардии, остановившего стрелка в Перми

17:47 | 4.12.2019
Дэвид Бранч подписал контракт на бой с Александром Шлеменко в Екатеринбурге

17:47 | 4.12.2019
Депутаты поздравили победителей пермского благотворительного фестиваля

17:35 | 4.12.2019
Баскетболистки УГМК откроют «Баскетбольную елку» в ТРЦ «Гринвич»

17:09 | 4.12.2019
Передозировка? Пропавшего в Екатеринбурге таксиста нашли в больнице

17:02 | 4.12.2019
Трое мужчин задержаны в аэропорту Кольцово за попытку незаконного вывоза 2 миллионов рублей

16:57 | 4.12.2019
В ходе выездного заседания комитет по градостроительству провел внеплановую проверку работы транспорта на Перми I

16:55 | 4.12.2019
Свердловский облсуд поставил точку в деле бывшего директора алапаевского водоканала

16:48 | 4.12.2019
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

16:32 | 4.12.2019
В Свердловской области восстановили в должности повара женщину, которую уволили из-за головной боли

16:04 | 4.12.2019
В Екатеринбурге переместят остановку «Дом кино»

15:50 | 4.12.2019
Челябинские предприниматели добились успеха благодаря бизнес-инкубатору

15:35 | 4.12.2019
Ночью в ДТП в Свердловской области на Челябинском тракте пострадал человек

15:10 | 4.12.2019
В аэропорту Кольцово появилось онлайн-бронирование парковки со скидками

14:44 | 4.12.2019
В Свердловской области пройдет 10-я добровольческая акция «10 000 добрых дел»

14:27 | 4.12.2019
Свердловских школьников зовут принять участие во Всероссийском конкурсе

14:02 | 4.12.2019
Компанию, занимавшуюся благоустройством сквера за екатеринбургским Оперным театром, оштрафуют за срыв сроков

13:54 | 4.12.2019
Неизвестные пытаются дискредитировать свердловские СМИ

13:46 | 4.12.2019
В Свердловской области будут судить уральца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти

13:41 | 4.12.2019
В Прикамье в 2019 году более 2 тысяч человек переехали из аварийного жилья на год раньше

13:08 | 4.12.2019
Избирком Свердловской области отказал инициативной группе в референдуме о возвращении прямых выборов мэра

12:57 | 4.12.2019
На пермской эспланаде начались работы по строительству ледового городка «Легенды древней Пармы»





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 