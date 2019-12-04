В Екатеринбурге женщина выпала из окна 6 этажа

09:54 | 5.12.2019

Фото: rg.ru

В уральской столице вчера вечером женщина выпала из окна 6 этажа. Как сообщает «Регион online», она скончалась на месте.



Екатеринбурженка выпала из окна дома на Сиреневом бульваре, 21. Приехавшие врачи зафиксировали смерть и отправили тело на судмедэкспертизу.



В СУ СКР рассказали, что сейчас правоохранители занимаются расследованием обстоятельств гибели женщины.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»