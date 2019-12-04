В Екатеринбурге автомобиль задавил лежащего на дороге мужчину

09:09 | 5.12.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера вечером в уральской столице водитель автомобиля задавил пешехода. Инцидент произошел в Пионерском районе, рядом с домом №14/1 в Шадринском переулке.



В ГИБДД объяснили, что мужчина лежал на дороге на въезде во двор. От полученных травм он скончался до приезда «скорой». Личность погибшего, как и личность водителя, скрывшегося с места аварии, не установлена. Также неизвестно, на какой машине был виновник аварии.



На данный момент сотрудники ГИБДД ведут расследование по факту случившегося.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»