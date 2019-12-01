В Верхней Пышме пожарным удалось потушить серьезное возгорание рядом производственным предприятием

22:57 | 4.12.2019

В Верхней Пышме произошел серьезный пожар в промышленной зоне рядом с предприятием «Уралэлектромедь». Как сообщили на самом заводе, произошло возгорание сооружения на соседнем с предприятием земельном участке. Пожар, языки пламени которого и дым были видны даже с другого конца города, оперативно потушен силами МЧС и пожарной частью «Уралэлектромедь».







Площадь пожара составила 420 кв.м. Оперативная реакция пожарных служб позволила не допустить возгорания соседних зданий. К счастью, обошлось без пострадавших.

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