Жителю Новоуральска назначили 6 лет лишения свободы за убийство сожительницы

19:43 | 4.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителю Новоуральска назначили 6 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Как рассказали в СУ СКР, от полученных травм женщина скончалась.



Было установлено, что 48-летний мужчина совершал преступление в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый избил женщину в квартире дома на улице Певоуральской.



Свою вину мужчина признавать не стал, но собранные следователями доказательства подтвердили его виновность.



Наказание подсудимый будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»