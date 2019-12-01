В Свердловской области более 19 тысяч школьников написали итоговое сочинение

19:26 | 4.12.2019

Фото: egeing.ru

Сегодня, 4 декабря, 19 768 одиннадцатиклассников из Свердловской области написали итоговое сочинение (изложение), определяющее допуск к государственной итоговой аттестации. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, 19 400 человек писали сочинение, а остальные изложение.



Следует отметить, что изложение вправе писать школьники с ограниченными возможностями здоровья.



Для написания сочинения школьникам были предложены 5 тем: «Как Вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить...»?», «Верно ли, что надежда делает человека сильнее?», «Почему так трудно отвечать добром на зло?», «В чем разница между смирением и покорностью?», «Всегда ли он достоин ее?». На работу им было отведено 3 часа 55 минут, а ученикам с ОВЗ на 1,5 часа больше. Объем сочинения должен составлять не менее 230 слов, а изложения – не менее 200 слов.



Тем, кто не смог написать сочинение (изложение) сегодня по уважительным причинам, будет предоставлена возможность выполнить работу 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»