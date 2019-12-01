Ведущие европейские стоматологи проведут мастер-классы для екатеринбургских врачей

19:16 | 4.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбург на международный конгресс «Стоматология большого Урала» прибыли ведущие европейские стоматологи, чтобы обсудить с медиками современные техники лечения и провести мастер-классы, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Кроме того, в рамках конгресса европейские, российские и уральские специалисты выступят с различными докладами. Так, например, Джанлука Плотино из Италии и Каститис Бушаускас из Литвы представят доклад на тему «Революционные технологии в эндодонитческом лечении».



Добавим, что конгресс продлится в Екатеринбурге до 6 декабря. Мероприятия будут проходить в Центре культуры «Урал».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»