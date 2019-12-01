Новости дня
19:16 | 4.12.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Ведущие европейские стоматологи проведут мастер-классы для екатеринбургских врачей
Кроме того, в рамках конгресса европейские, российские и уральские специалисты выступят с различными докладами. Так, например, Джанлука Плотино из Италии и Каститис Бушаускас из Литвы представят доклад на тему «Революционные технологии в эндодонитческом лечении».
Добавим, что конгресс продлится в Екатеринбурге до 6 декабря. Мероприятия будут проходить в Центре культуры «Урал».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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