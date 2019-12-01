Екатеринбуржцы смогут подарить подарки детям-инвалидам в раках акции «Рождественское чудо - 2020»

18:38 | 4.12.2019

Фото: Екатеринбургская епархия

Жители Екатеринбурга смогут исполнить мечты детей инвалидов в рамках акции «Рождественское чудо - 2020». Как рассказали в пресс-службе епархии уральской столицы, желающим нужно выбрать одно из писем, где дети рассказывают Деду Морозу о себе и о том, что хотели бы получить в подарок на Новый год и приобрести вещь, которую попросил ребенок.



Все письма детей можно найти на рождественской елке в храме прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. После покупки подарка, его необходимо привезти в Реабилитационный центр, расположенный на территории прихода.



«Ребята верят в чудеса. Давайте и мы с вами поучаствуем в акции «Рождественское чудо-2020» и станем для них «дедушками морозами». Пусть у каждого ребенка сбудется заветная мечта», - сказала координатор проекта Оксана Владимировна Бакина.



Также в епархии отметили, что люди, желающие помочь, но не имеющие возможность оплатить подарок полностью, могут сделать пожертвование.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»