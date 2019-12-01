В Екатеринбурге на 78% выполнили призывное задание

18:02 | 4.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Военкоматы уральской столицы выполнили призывное задание на 78%. Как сообщили в пресс-службе Администрации Екатеринбурга, 66,9% граждан, которым предстоит служить, уже направлены через областной сборный пункт в воинские части.



Также за два месяца 46,5% молодых людей, подлежащих вызову на комиссию, получили отсрочки, а ещё 18% молодых людей освобождены от призыва.



Отмечается, что призывное задание в этом году ниже, чем в предыдущие годы, а желающих пройти срочную службу молодых людей меньше не становится. Поэтому наибольшая часть призывников добросовестно участвует в призывных мероприятиях.



Добавим, что в этом году служить в армию отправятся более 900 екатеринбуржцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»