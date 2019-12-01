Дэвид Бранч подписал контракт на бой с Александром Шлеменко в Екатеринбурге

17:47 | 4.12.2019

Фото: пресс-служба RCC

Новый противник Александра Шлеменко Дэвид Бранч подписал контракт о поединке в Екатеринбурге на турнире RCC#7. Как сообщили в пресс-службе организации, американец подписал соглашение сразу же, после того как решил вопросы с визовыми документами.



Напомним, ранее планировалось, что Шлеменко сразится с Луисом Тейлором. Однако американец был травмирован и Александру стали подбирать нового соперника.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»