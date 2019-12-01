Баскетболистки УГМК откроют «Баскетбольную елку» в ТРЦ «Гринвич»

17:35 | 4.12.2019

В четверг, 5 декабря, с 18:30 до 20:30 в ТРЦ «Гринвич» баскетбольный клуб УГМК совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» презентуют уникальную 4-метровую, собранную из 230 баскетбольных мячей с автографами баскетболисток, новогоднюю ёлку.



На церемонии открытия «Баскетбольной елки» выступит группа поддержки «Funny Foxes Kids», а также состоится автограф-сессия с баскетболистками команды УГМК. Кроме того пройдут весёлые конкурсы с талисманами клуба и, конечно же будет много подарков.



После новогодних каникул баскетбольные мячи с елки будут переданы представителям добровольческого движения «Дорогами добра».

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