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17:09 | 4.12.2019
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Передозировка? Пропавшего в Екатеринбурге таксиста нашли в больнице
Как сообщил пресс-секретарь пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас полицейские ожидают, когда мужчина придет в себя, чтобы пообщаться с ним. Им предстоит установить, что именно с ним произошло.
«Но то, где он сейчас находится, уже наводит на определенные размышления», - подчеркнул Горелых.
Также он отметил, что ранее у мужчины были проблемы с наркотиками и его подозревали в краже.
Следует добавить, что друг семьи пропавшего таксиста Илларион заявил, что проблем с законом у мужчины не было, а наркотики он никогда не принимал. Илларион также сказал, что на мужчину напали неизвестные и ограбили, после чего мужчина сутки пролежал в автомобиле. Кроме того, инфорг отряда «Лиза Алерт», занимавшегося поисками, опроверг информацию о передозировке мужчины. Что на самом деле произошло с таксистом – точно неизвестно.
Впрочем, в эксклюзивном интервью для veved полковник Горелых опроверг сведения знакомого потерпевшего мужчины.
«Мне непонятно, зачем знакомый гражданин вводит общественность в заблуждение, сообщая журналистам, что его приятель проблем с законом не имел. В реальности - это откровенная ложь. Водитель такси ранее судим по части 2 и 4 статьи 228 УК РФ - преступления, связанные с наркотиками, а также по части 3 статьи 158 УК РФ - кража. Судом по материалам МВД он был признан виновным и получил реальный тюремный срок. Наказание отбывал в исправительных колониях №62 города Ивделя и №46 Невьянска. В общей сложности за колючей проволокой он провел свыше 10 лет. Из мест лишения свободы в последний раз освободился 16 сентября 2004 года. В память о зоне сделал себе тату на плече в виде погона. Кроме того, мужчина имеет серьезное заболевание и проходит курс лечения, иногда у него бывают проблемы с памятью. Сыщики уже установили, что в день пропажи он якобы познакомился с неизвестными, затем вскоре ему стало плохо, он самостоятельно добрался до травмпункта, чтобы врачи оказали ему необходимую помощь, там же оставил машину. Точные обстоятельства его пропажи сейчас выясняют сотрудники полиции ОВД Сысерти. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», - отметил полковник Горелых.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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