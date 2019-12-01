Трое мужчин задержаны в аэропорту Кольцово за попытку незаконного вывоза 2 миллионов рублей

17:02 | 4.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Три пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе были задержаны в аэропорту Кольцово с незадекларированными наличными. Мужчины пытались пронести через «зелёный» коридор более 2 миллионов незадекларированных рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Как рассказал сотрудникам таможни один из задержанных, деньги, которые он перевозит, были заработаны им в одном из кафе Первоуральска. При себе у мужчины было более 10 тыс. долларов наличными. Второй пассажир перевозил чуть больше 1 млн рублей, утверждая, что является безработным, а деньги — это его личные сбережения. Третий мужчина, имевший при себе почти 800 тысяч рублей, также назвался безработным.



В соответствии с таможенными правилами, декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10 тысячам долларов. В случае превышения этой суммы пассажиру необходимо заполнить таможенную декларацию в «красном коридоре». При оформлении декларации не нужно платить пошлин или указывать происхождение денежных средств.



Суммы, превышающие беспошлинную норму, у трёх задержанных пассажиров были изъяты. Теперь нарушителям таможенных правил грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной нормы.

© «Вечерние ведомости»