Свердловский облсуд поставил точку в деле бывшего директора алапаевского водоканала

16:55 | 4.12.2019

Свердловский областной суд 3 декабря оставил в силе приговор Алапаевского городского суда в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский водоканал» Валерия Канахина. Он обвинялся по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), но 1 октября этого года был оправдан.



На оправдательный приговор Администрация Алапаевска и прокуратура подали апелляционную жалобу, но Свердловский облсуд также посчитал, что Валерий Канахин невиновен в совершении инкриминируемых ему преступлений. Теперь у него есть право на реабилитацию.



По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы Канахин неправомерно получил доплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей в качестве премиальных. Однако эта версия не устоялась в суде.



Отметим, что администрация Алапаевска обращалась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Валерию Канахину о взыскании 10 миллионов 296 тысяч рублей по делу «Водоканала», но после оправдательного приговора, вероятно, суд откажет в удовлетворении финансовых требований.

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