В Свердловской области восстановили в должности повара женщину, которую уволили из-за головной боли

16:32 | 4.12.2019

Фото: news.ru

В Тугулымском районе восстановили на работе в МБДОУ «Яровской детский сад №15» повара. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщину незаконно уволили, из-за того что та не пришла на работу по причине сильных головных болей и головокружений.



Инцидент произошел в августе этого года. 12 августа женщина заболела и обратилась ко врачу-неврологу, который направил её на госпитализацию с 14 августа, при этом 13 августа женщина должна была лечиться дома. Листок по нетрудоспособности повару выдали только со дня госпитализации, а отсутствие 12 и 13 августа в детском саду расценили как прогулы.



За права женщины вступилась прокуратура. Так как оснований для увольнения работника не имелось, суд признал увольнение повара незаконным. Женщину полностью восстановили на работе, а также в её пользу взыскали заработную плату за время вынужденного прогула в размере более 27,5 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»