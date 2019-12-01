В Екатеринбурге переместят остановку «Дом кино»

16:04 | 4.12.2019

Фото: ural.aif.ru

Власти уральской столицы остановку «Дом кино» в направлении улицы Мамина Сибиряка передвинут к дому №63 по улице Малышева для удобства горожан, об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Остановка будет перенесена уже в эту субботу. Благодаря нововведению пассажиры смогут сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой, так как трамвайная остановка будет значительно ближе.



Перенос остановки власти осуществляют в рамках улучшения системы общественного транспорта в Екатеринбурге.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»