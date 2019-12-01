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16:04 | 4.12.2019

Фото: ural.aif.ru

В Екатеринбурге переместят остановку «Дом кино»

Власти уральской столицы остановку «Дом кино» в направлении улицы Мамина Сибиряка передвинут к дому №63 по улице Малышева для удобства горожан, об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Остановка будет перенесена уже в эту субботу. Благодаря нововведению пассажиры смогут сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой, так как трамвайная остановка будет значительно ближе.

Перенос остановки власти осуществляют в рамках улучшения системы общественного транспорта в Екатеринбурге.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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