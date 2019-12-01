Ночью в ДТП в Свердловской области на Челябинском тракте пострадал человек

15:35 | 4.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области на Челябинском тракте минувшей ночью произошло ДТП, в котором пострадал человек, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Уточняется, что авария с участием «Hyundai Santa Fe» случилась на 146 км трассы. Чтобы устранить последствия аварии на место выезжали двое спасателей с одной единицой техники.



Сейчас установлением точных обстоятельств ДТП занимается ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»